شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد اللوزي نائبا لرئيس مركز ومدينة بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نورالدين،محافظ كفرالشيخ القرار رقم 59 لسنة 2021 بتكليف أحمد ماهر السيد اللوزي من العمل مديرا لإدارة العلاقات العامة بالديوان العام للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلطيم،وتكليف سليم محمد الشريف، من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة مطوبس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة فوه، وتكليف محمد عبدالعزيز، من العمل نائبا لرئيس مدينة مصيف بلطيم للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بيلا،تكليف محمد صلاح فتح الله،المفتش المالي والإداري للعمل مديرا لإدارة العلاقات العامة بالديوان.