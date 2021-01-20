تشميع 4 ورش لمخالفتها مواعيد الإغلاق في أسوان

وأسفرت الحملة عن تشميع 4 ورش لمخالفة مواعيد الغلق حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء وتم أيضا غلق مقهى لاستعماله الشيشة حيث تم مصادرة 7 شيشة، كما تم تطبيق غرامات فورية عدم ارتداء الكمامة بإجمالي 17 حاله وتحصيل الرسوم المقررة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012