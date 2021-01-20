شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 4 ورش لمخالفتها مواعيد الإغلاق في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت أجهزة الوحدة المحلية بأسوان حملة مكبره للتفتيش على المنشآت التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية.
وأسفرت الحملة عن تشميع 4 ورش لمخالفة مواعيد الغلق حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء وتم أيضا غلق مقهى لاستعماله الشيشة حيث تم مصادرة 7 شيشة، كما تم تطبيق غرامات فورية عدم ارتداء الكمامة بإجمالي 17 حاله وتحصيل الرسوم المقررة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.
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