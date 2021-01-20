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تشميع 4 ورش لمخالفتها مواعيد الإغلاق في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة الوحدة المحلية بأسوان حملة مكبره للتفتيش على المنشآت التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن تشميع 4 ورش لمخالفة مواعيد الغلق حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء وتم أيضا غلق مقهى لاستعماله الشيشة حيث تم مصادرة 7 شيشة، كما تم تطبيق غرامات فورية عدم ارتداء الكمامة بإجمالي 17 حاله وتحصيل الرسوم المقررة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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