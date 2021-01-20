شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستحضرات ومنشطات جنسية محظور تداولها بحملات للصحة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من مديرية الصحة بأسوان بالمرور علي أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية ، و المرور على محلات مستحضرات التجميل والعطارة باسوان، واسفر المرور عن ضبط (78) صنف غير مسجل ومحظور تداولها بالبلاد حيث تم ضبط أدوية ومنشطات جنسية بجميع انواعها واشكالها غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد وهى ( 2816 ) قرص وكبسولة منشطة ( 957 ) عبوة مواد منشطة ومتنوعة ( دهان - قطع شيكولاته - اسبراي) و (36) علبة مستحضرات تجميل غير مسجله ومحظور تداولها بالبلاد وبعضها مقلد ومغشوش، كما تم ضبط عدد(38)علبه مستلزم طبى(محلول عدسات لاصقة) مغشوشة وغير مسجل ومحظور تداوله بالبلاد.

و تم تحرير محاضر بالواقع واحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.