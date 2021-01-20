شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حدائق الحيوان يكشف لـ"الخليج 365" أسباب وفاة الزراف "زيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خروج التقرير النهائي لتحديد سبب وفاة ذكر الزراف "زيزو"، والذى فقدته حديقة الحيوان قبل ساعات من حلول العام الجديد دون وجود أى أسباب مرضية.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن التقرير كشف أن الزراف كان يعانى من ضعف عام قبل وصوله مصر لفترة أكثر من 3 أشهر، ووفاته نتيجة هبوط وضعف عام.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحالة الصحية لذكر الزراف تأثرت بموجه الطقس البارد وتغير البيئة، فضلا عن عدم قدرته على التأقلم مع البيئة الجديدة له، خاصة أنه كان يعانى من ضعف عام قبل قدومه.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شكلت لجنة للتحقيق في نفوق الزراف زيزو، الذى جرى نقله حديثا للحديقة من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل لجنة ضمت مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطري للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة، علما بأن الزرافة مازالت فى فترة الحجر البيطرى.

وبدأ فريق بيطرى بوزارة الزراعة مشكل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد صحة الحيوان، وأطباء من إدارة حديقة حيوان الجيزة فى تشريح ذكر الزرافة القادم من جنوب أفريقيا، وإرسال العينات لمعهد بحوث صحة الحيوان لمعرفة أسباب الوفاة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تعاقدت على استيراد الزرافات من جنوب إفريقيا وفقاً لمنظومة تبادل الحيوانات والمعروفة باتفاقية "سايتس لحماية الحياة البرية" مقابل فرس النهر وعدد من الكباش الأروى، لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.