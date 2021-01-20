حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 603 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124094 حالة حتى اليوم.

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مقطع متداول لشخص يعري رضيعة بالشارع ويحاول حرقها.. ومصادر أمنية: جاري فحص الفيديو

انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لشخص يعري طفلة رضيعة في أحد الشوارع، بينما لم يتم التحقق بعد من موقع وتوقيت الحادث، الذي آثار غضب رواد مواقع التواصل.

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قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري

يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمثول أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، لعرض موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين

شهدت قرية إبطو التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، الثلاثاء، مشاجرة قوية بين شقيقين، اضرم كلاهما النيران في بعضهما بأسطوانات غاز، داخل شقة أحدهما بحضور شقيقهم الأكبر، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة الآخر وزوجة الشقيق الثالث، الذي فر هاربًا.

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خبراء: السلالة الجديدة من كورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

توصل خبراء في علم الجينوم بجنوب إفريقيا، إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي أدت إلى حدوث طفرة في أعداد حالات الاصابة في البلاد، أكثر قابلية للعدوى بنسبة حوالي 50 بالمئة عن السلالات السابقة.

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"سي إن إن": سرقة زي للجيش الأمريكي بالقرب من واشنطن

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، أن ملابس عسكرية، سرقت من سيارة جندي بالجيش الأمريكي، من مقاطعة آن أروندل كاونتي، بالقرب من واشنطن.

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شقق العجوزة والجمع بين منصبين.. تفاصيل هجوم حزب الأغلبية بالبرلمان على وزير الإعلام

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، هجوما حادا على أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، من نواب حزب الأغلبية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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"السياحة" تكشف ثمار مبادرة "شتي في مصر" ودرجة الإقبال عليها

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن وجود إقبال جيد من المواطنين على الحجز في مبادرة "شتي في مصر" التي انطلقت يوم 15 يناير الجاري بالتزامن مع بداية إجازة نصف العام والتي تستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

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البرلمان العربي يؤكد دعمه لمصر ويثمن جهود السيسي لصون الأمن القومي العربي

أكد مكتب البرلمان العربي على وقوف البرلمان العربي إلى جانب جمهورية مصر العربية ودعمها التام في كافة قضاياها، مثمناً الجهود المقدرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل صون وتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية وحماية سيادتها.

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"سي إن إن": بنس لن يشارك في وداع ترامب

رجحت مصادر مطلعة، عدم مشاركة نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مايك بنس، في مراسم توديع ترامب من البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

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ألمانيا تمدد فترة الإغلاق لمواجهة كورونا وتفرض قواعد أكثر صرامة

قررت ألمانيا مساء أمس الثلاثاء، تمديد فترة الإغلاق فى البلاد حتى منتصف فبراير المقبل، كما سيتم فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بارتداء الأشخاص للأقنعة الواقية في المتاجر وفي وسائل النقل العام .

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