شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التخلص من مخلفات الأمطار بدسوق ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تحت اشراف المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق جاري استكمال رفع المياه بشوارع مدينة دسوق وفتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح ، لرفع التجمعات اول باول ، ورفع كل مخلفات المطر وذلك اثر عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ الخميس وسقوط الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

وقالت ماضي للمصري اليوم أن أعمال التخلص من مخلفات الأمطار بدسوق مستمره ليلا بحضور نواب رئيس المدينة احمد عيسى ، المحاسب احمد سلطان ، ورؤساء الأحياء اشرف داود رئيس حى شمال و وليد فاروق رئيس حى جنوب وفريق العمل بالمتابعة الميدانية ومازال العمل مستمرا حتى الانتهاء.