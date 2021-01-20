شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الشرطة.. خبير آثار يروي قصة أول مركز بوليس للهجانة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب الإحتفال بعيد الشرطة في ٢٥ يناير الجتري، لا تزال هناك عديد من الاسرار التاريخية التي تتعلق بتراث البوليس المصري والتي تشارك فيها أطراف داخل وخارج مصر .

وفي هذا السياق، أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أن وزارة الحربية في مصر هي التي أنشأت أول مركز بوليس للهجانة على خليج العقبة بمنطقة الترابين بمدينة نويبع والذى يعد أول مركز بوليس في مصر كلها ويبعد 75كم جنوب طابا، 75كم شمال مدينة دهب،200م عن شاطئ خليج العقبة وهومسجل كأثر بالقرار رقم 991 لسنة 1999.

وروى الدكتور ريحان قصة إنشاء هذا المركز والتي ارتبطت بأسرة محمد على، قائلا:«عندما تسلم محمد على حكم مصر 1805م استولى على قلاع الحجاز وجعل من نفسه حاميًا للحرمين الشريفين وحدث نزاع بين محمد على والدولة العلية (تركيا) أيام السلطان عبدالحميد الذي انتصر على محمد على واسترجع منه الحجاز ورغم ذلك ظلت العساكر المصرية بقلاع الحجاز والمويلح وضبا والوجه وقلعة العقبة وقلاع سيناء كقلعة نخل لحماية درب الحج ولما أهمل درب الحج البرى عبر سيناء بعد تحوله إلى الطريق البحرى عام 1885م، طالبت الدولة العلية محمد على باسترجاع قلاع الحجاز فسلمها .

وأضاف ريحان أن آخر القلاع التي سلمت كانت قلعة العقبة عام 1892م وخرجت العساكر المصرية من قلعة العقبة وعسكروا ثمانية أشهر في وادى طابا بسيناء تحت قيادة سعد بك رفعت وحفروا هناك بئرا للمياه ولصعوبة الحياة في هذه المنطقة أرسلوا لوزارة الحربية بالقاهرة يشتكون ظروفهم وصعوبة تنقلهم في هذا الوادى فأرسلت وزارة الحربية لجنة لاختيار مكان مناسب للجنود وللأمن فوقع الاختيار على هذه المنطقة التي بنى بها مركز البوليس عام 1893م على مساحة 1000م2 في عهد الخديوى توفيق وانتقل إليها الجنود المصريون لوفرة المياه وسهولة المواصلات وقربها من البحر والتجمعات السكانية وكان يوجد بها عددًا من رجال البوليس الهجانة

وأشار ا ريحان إلى أن المركز تخطيطه مربع طوله من الشمال إلى الجنوب 32.75م وعرضه من الشرق إلى الغرب 23.50م ولا يحوى أية أبراج دفاعية بل أبراج ركنية واستخدم في بنائه الأحجار الجرانيتية والرملية والجيرية والمرجانية والطوب الطفلى، وتتوسط كتلة المدخل الواجهة الشرقية المطلة على خليج العقبة ارتفاعها 4م وعرضها 4م وهى مبنية من الأحجار الجيرية المنتظمة الشكل.

و أردف بأن داخل المبنى يتكون من صحن أوسط مكشوف يتوسطه بئر للمياه مبنى من الأحجار الجيرية قطره 1م به سلم للهبوط لتنظيف البئر وماؤه ضارب للملوحة يصلح لسقى الماشية، وفى أركان المبنى الأربعة مطالع ترابية تصل إلى الممشى العلوى الذي يدور أعلى الأسوار الخارجية للقلعة، ويشمل مجموعتين من المبانى، الأولى بالجهة الشمالية وهى الإسطبل والمخازن والأخرى بالجهة الجنوبية وهى حجرات الجنود وتتكون من طابقين بكل طابق أربع حجرات ولكل حجرة فتحة باب وشباك تفتح على الصحن، علاوة على فتحات مزاغل بالجدار الجنوبى وتحوى هذه الحجرات فتحات مزاغل لإطلاق السهام بالجدار الجنوبى.