شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دار الفتوى: فكرة زواج التجربة شهرة رخيصة واستهتار بأمر مقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بداء الافتاء المصرية تعليقًا على الفتوى التي أصدرتها دار الافتاء حسمًا للجدل بتحريم ما يسمي إعلاميًا "زواج التجربة"، إن دار الافتاء رأت أن هذه الفكرة مسمى مزعوم وشهرة رخيصة في الفضاء الإلكتروني.

أكد عمران في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أنه بعد دراسة الأمر أتضح أنه لايرقى لكونه مبادرة ولا إسهام في حل المشكلة لكن عبارة عن إستهتار بشيء مقدس وهو الزواج لتحقيق شهرة وتريند.

أضاف أن الزواج أمر مقدس في كافة الأديان وفي عادات وتقاليد المصريين وهو بمثابة عقد وميثاق غليظ كما قال الله تعالى ووصفه ومن ثم فإن الطرح المُقدم تلاعب، مشددًا على أن العقد الذي تم تداوله به شروط وصفها بأنها "عجيبة وغريبة".

تابع متعجبًا: "يعني إيه يشترط أن الزوج مايضربش زوجته؟ وده أمر طبيعي في الأساس ضرب الزوج لزوجته حرام بالإضافة لشروط أخرى مخالفة للشريعة الاسلامية مثل تقييد حق الطلاق والزعم أن ذلك سيحل مشكلة الطلاق، مشكلة الطلاق لا يمكن حلها بهذا الشكل السطحي، والأزمة تحتاج لحفنة من الاجراءات التعليمية والثقافية".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".