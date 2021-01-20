شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة: طاقة الحب التي تظهر في البداية غير حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتبة زازي حافظ، إن كتاب «زوجتك نفسي» يعطي نور للفتيات والشباب، ويؤكد بأن طاقة الحب التي تظهر في البداية طاقة جذب، وغير حقيقية، معقبة: «الظروف بتتغير، ومش شرط يكون الشاب كذاب في مشاعره، النهاردة صادق، ومع اول تحدي ممكن يتخلى عنك».

ولفتت «حافظ»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن حياة البنت في المجتمع الشرقي صعبة، وهي من تتحمل تبعات قراراها، معقبة: «الراجل ممكن يعيش سينجل، ومش هيحصل انهيارات في حياته، لكن البنت لما تتخلى عن حياته هتتعرض لانهيارات كبيرة حال أتخذها قرار بالارتباط دون موافقة الأهل».

ولفتت إلى أن ضرورة احتضان العائلة لأولدها خاصة في الاخطاء، معقبة: «الغلطة مع دعم العائلة مجرد غلطة، ولكن في ظل عدم دعم العائلة الغلطة تعتبر موت».