شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إجازة رسمية تنتظرك حتى نهاية 2021.. تعرف عليها باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع بداية كل عام ميلادى جديد، يحرص الجميع على التعرف على الإجازات الرسمية المرتقبة خلاله، ويقدم ”الخليج 365” لقرائه الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2021 ، كما يلى:
- الإثنين 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
- الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء
- السبت 1 مايو: عيد العمال
- الإثنين 3 مايو: عيد شم النسيم
- الخميس 13 مايو: عيد الفطر المبارك
- الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو
- الإثنين 19 يوليو: يوم وقفة عرفات
- الثلاثاء 20 يوليو: عيد الأضحى المبارك
- الأربعاء 21 يوليو: إجازة عيد الأضحى
- الجمعة 23 يوليو: إجازة عيد الثورة
- الإثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية
- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة
-الإثنين 18 أكتوبر: المولد النبوى الشريف