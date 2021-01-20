شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إجازة رسمية تنتظرك حتى نهاية 2021.. تعرف عليها باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية كل عام ميلادى جديد، يحرص الجميع على التعرف على الإجازات الرسمية المرتقبة خلاله، ويقدم ”الخليج 365” لقرائه الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2021 ، كما يلى: - الإثنين 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء - السبت 1 مايو: عيد العمال - الإثنين 3 مايو: عيد شم النسيم - الخميس 13 مايو: عيد الفطر المبارك - الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو - الإثنين 19 يوليو: يوم وقفة عرفات - الثلاثاء 20 يوليو: عيد الأضحى المبارك - الأربعاء 21 يوليو: إجازة عيد الأضحى - الجمعة 23 يوليو: إجازة عيد الثورة - الإثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية - الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة -الإثنين 18 أكتوبر: المولد النبوى الشريف