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13 إجازة رسمية تنتظرك حتى نهاية 2021.. تعرف عليها باليوم والتاريخ

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القاهرة - سامية سيد - مع بداية كل عام ميلادى جديد، يحرص الجميع على التعرف على الإجازات الرسمية المرتقبة خلاله، ويقدم ”الخليج 365” لقرائه الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2021 ، كما يلى:

 

- الإثنين 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

 

- الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء 

 

- السبت 1 مايو: عيد العمال 

 

- الإثنين 3 مايو: عيد شم النسيم

 

- الخميس 13 مايو: عيد الفطر المبارك

 

- الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو 

 

- الإثنين 19 يوليو: يوم وقفة عرفات 

 

- الثلاثاء 20 يوليو: عيد الأضحى المبارك 

 

- الأربعاء 21 يوليو: إجازة عيد الأضحى 

 

- الجمعة 23 يوليو:  إجازة عيد الثورة 

 

- الإثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية 

 

- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة 

 

-الإثنين 18 أكتوبر: المولد النبوى الشريف

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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