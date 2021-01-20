شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة بنها بالقليوبية 7 ساعات اليوم لأعمال الغسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينة بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الرابعة فجراً.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن أعمال الغسيل تجرى بصفة دورية وطبقاً لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية، وفى إطار حرص الشركة على إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك طبقاً للمواصفات القياسية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.