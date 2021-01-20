شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات وحدة الطوارئ بإدارة الطب الوقائى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد وحدة الطواريء بإدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان، احدى الوحدات الهامة التى تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة من خلال أحدث التجهيزات الطبية اللازمة التى تخدم المرضى، وتتضمن خدمات وحدة الطوارىء:-

1 ـ تقديم خدمة الطوارىء الطبية اللازمة لطلاب الجامعة داخل الحرم الجامعى وإعطاء العلاج اللازم على مدار الأسبوع من خلال طاقم طبى من أطباء وتمريض وسائقى إسعاف وكذلك تغطية وحدة الطوارئ بالمدينة الجامعية بالألف مسكن والمطرية.

2 ـ تحويل الطلبة إلى المستشفيات المتعاقد معها من قبل الجامعة والمستشفيات المتخصصة عند عدم مقدرة تقديم الخدمة اللازمة تبعا لحالة المريض بواسطة سيارت إسعاف مجهزة.

3ـ الإشراف على تطبيق معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى بوحدات بالطوارىء.

4 - عمل الكشف الطبى اللازم لطلبة المدن الجامعية عند التسكين بالمدن الجامعية.

5- الإشراف الطبى على الفعاليات الرياضية التي تنظمها إدارة رعاية الشباب بتوفير طاقم طبي وسيارة إسعاف مجهزة.

6 ـ الإشراف الطبى على اللجان الخاصة اثناء فتره الامتحانات .

7 ـ المشاركة فى أعمال الكشف الطبي على الطلبة المستجدين أثناء بداية العام الدراسي.

8 ـ عمل الإحصائيات الشهرية للتردد بالعيادات والإسعاف والإنجازات والاحتياجات والحلول المقترحة.