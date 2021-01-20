القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ فى الأجهزة التنفيذية فى المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار بها، مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة، وذلك فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات.



ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية 10 توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ:

1. استمرار المحافظات فى رفع درجة الطوارئ.

2. تشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار.

3. مراجعة خطة انتشار كافة المعدات ووضعها فى حالة تأهب قصوى.

4. إعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.

5. التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين.

6. توجيه غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات.

7. تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع فى الشوارع والميادين.

8. مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين.

9. التأكد من تطهير وجاهزية مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات والشنايش.

10. توجيه مبادرة صوتك مسموع بتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار.

وكان اللواء محمود شعراوى، أكد أن الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار"، للتأكد جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطارا متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.