شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لشخص يجرد رضيعة من ملابسها فى الشارع والأجهزة الأمنية تفحصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها بأحد الشوراع رغم برودة الطقس، حيث تركها تحبو في الشارع عارية تمامًا، في تجاهل تام لتوسلات المارة، الأمر الذى أثار غضب رواد مواقع التواصل مطالبين الأجهزة الأمنية بضبط الجانى ومحاسبته.

ومن جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية الفيديو لكشف ظروف الواقعة وملابساتها.

ويتحفظ ”الخليج 365” على نشر الفيديو لما يتضمنه من مشاهد قاسية.