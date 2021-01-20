شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تطلق معسكر اليوم لأطفال المصريين بأستراليا ضمن مبادرة "اتكلم عربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، اليوم، الأربعاء، ولمدة يومين ، معسكر جديد أونلاين لأطفال المصريين بالخارج بأستراليا للأطفال، التى تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 14 سنة .

وقالت وزارة الهجرة ، إن المعسكر فرصة جديدة لتعريف أطفال المصريين بالخارج بمعلومات أكثر عن مصر، والتعرف على أصدقاء جدد واكساب الاطفال مهارات مختلفة عن اللغة العربية .

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وقد كلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.