شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بمحافظة الجيزة لمهندسين "مدنى واتصالات ومساحة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن توافر فرص وظائف بوحدة المتغيرات المكانية، بالجهاز التنفيذى لمشروع شبكات المرافق بالجيزة، حيث اعلنت المحافظة الحاجة ل 4 مهندسين تخصص "مساحة، اتصالات، مدنى" بنظام التعاقد المؤقت ويشترط الخبرة 5 سنوات، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وتأدية الخدمة العامة للإناث، بالإضافة إلى أنه لايقبل أى تخصص أخر غير المعلن.

وأكدت المحافظة أن الطلبات تقدم لمدير الموارد البشرية قسم التعينات بالديوان العام للمحافظة وتسلم باليد ، ولا يتم اخذ اى طلبات من خلال البريد أو الكترونيا، وتقدم صور للمستندات وهى صورة البطاقة وصورة شهادة التخرج وصورة من شهادات الخبرة والكورسات إن وجدت ، شهادة الميلاد وصورة من شهادة التقييد بنقابة المهندسين، وشهادة الموقف من التجنيد، للذكور، وشهادة الخدمة العامة للاناث، على أن تقدم الأصول بعد القبول بالوظيفة.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت مؤخرا عن توافر فرص عمل في مجال المطاعم بمرتب يبدأ من 3250 جنيه، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة بالتعاون مع أحد المطاعم، حيث أوضحت المحافظة أن الوظائف المتاحة للذكور فقط بداية من مؤهل متوسط من سن 21 حتى 35 عام ولا يقبل الطلبة، والمقابلات من الأحد للخميس يوميا من التاسعة صباحا حتى 3 عصرا بمقر جهاز تشغيل الشباب 300 ميدان الجيزة.

كما أعلنت محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل للراغبين للعمل في خدمة الكول سنتر "قسم الدعم الفني" بشركات الاتصالات والإنترنت، برواتب تبدأ من 3 الآف جنيه لـ 5300 جنيه وتزداد تدريجيا، وذلك من خلال جهاز تشغيل الشباب والخريجين بمحافظة الجيزة.

وأضافت المحافظة أن الوظائف المتاحة بمناطق الدقى والمعادى والمهندسين والعباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر، على أن تكون المقابلات للراغبين في العمل اليوم الأحد، من الساعة 11 صباحا لـ1 ظهرا، بمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة.