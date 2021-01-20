شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المساهمة الثالثة للنيابة الإدارية لتجاوز آثار أزمة كورونا.. «الإجمالي 7 ملايين جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إننا أمام حدث عالمي أثر على العالم أجمع وهو أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه في مثل هذه الأزمات يظهر دور الأفراد ومؤسسات الدولة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النيابة الإدارية قدمت مساهمات لصندوق تحيا مصر تخطت حاجز الـ 7 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن المساهمة الأولى كانت لدعم الأطقم الطبية بالأكسجين والكمامات وغيرها من الأدوات الطبية وبلغت قيمتها 3 ملايين جنيه وكانت مع بداية الأزمة في مارس الماضي.

وأضاف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن المساهمة الثانية كانت 1.2 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.

واستكمل أن هذه المساهمات تخرج بشكل مؤسسي بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبمباركة أعضاء النيابة الإدارية، مؤكدا أن هناك من الأعضاء من يتبرع بشكل فردي.