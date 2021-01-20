شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلام: ملايين من الدولارات تتجاوز عنها الدولة المصرية وهي حق أصيل لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الجديد، إن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر دخل لصانعي المحتوى، لافتاً إلى أن هناك الملايين من الدولارات تتجاوز وتتغافل عنها الدولة المصرية، وهو حق أصيل للدولة.

وأوضح الدكتور فتحي شمس الدين، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من تنظيم محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، ويجب أن يكون من أولويات لجنة الإعلام بمجلس النواب.

ولفت إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة إعلامية، ووسيلة اتصال أكثر منها وسيلة إعلام، مشيراً إلى أنها ستختفي في غضون سنوات قليلة جدا، وسيصبح الواقع الافتراضي أكثر قوة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف خبير الإعلام الجديد، أن البنية التحتية لعمل مواقع الإنترنت هي نفس البنية التحتية لشبكات التواصل الاجتماعي، ولكن العبرة بالخدمات التي تقدم من خلال هذا الوسيط.