شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تشريعات إعلامية: صور قضية نادي الجزيرة تشهير وانتهاك خصوصية يجرمها القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد إيهاب سلام، محامي وخبير في التشريعات الاعلامية، أن حق النقد مكفول لأي شخص لكن هناك ضوابط عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، متحدثا عن قضية نشر صورة تورتة نادي الجزيرة قائلا: «الشخص الذي نشر الصور تجاوز وانتهك خصوصية يجرمها القانون».

وأضاف إيهاب سلام، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الشخص الذي نشر صورة تورتة نادي الجزيرة هو اساء لأطراف عديدة والقانون حسم ومنع النشر لحرمة نشر، متابعا: «ما حدث في قضية نادي الجزيرة تشهير وواقعة نادي الجزيرة كانت لقاء خاصة حتى لو كان في مكان عام».

واستكمل: «النشر في قضية نادي الجزيرة تشهير وانتهاك خصوصية يجرمها القانون، وسيدات اعضاء نادي الجزيرة لهن حق اتخاذ الاجراءات قانونية ضد من نشر الصور».