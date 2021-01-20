شكرا لقرائتكم خبر عن إخصائي تغذية علاجية يحذر من «كورسات التخسيس» المجهولة عبر السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، من وجود كورسات للتخسيس يتم تقديمها لمرضى السمنة عبر موقع السوشيال ميديا من مجهولين المصدر، وتحتوي على مواد ضارة جدا على الصحة العامة ولها آثار جانبية على الجسم.

وأضاف «نوبل»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن كورس التخسيس الاناسيليوم أو السيليوم والذي يقدمه يحتوي على مكملات غذائية المادة الفعالة لها ألياف طبيعية، وأعشاب لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بأمان كامل دون حدوث أي مضاعفات.

وأشارت إلى أن الأطفال يمكنهم تناول الاناسيليوم أو السيليوم وهو المناسب لهم، لأنك لا تستطيع ان تمنع طفل عن تناول الأكل المحبب له، مشيرا إلى أنه ضد ان يخضع الطفل لنظام غذائي، فمن الممكن أن نعطي الطفل التناسيليوم.