شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة المنشآت الفندقية: تخفيضات في أسعار الطيران والفنادق ضمن «شتي في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، التفاصيل المتعلقة بمبادرة «شتي في مصر» والتي بدأت منذ 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة شملت تخفيضات بأسعار الطيران والفنادق ضمن المبادرة.

وقال «بيتر» في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء إن المبادرة شملت تخفيض أسعار تذاكر الطيران من 1500 إلى 2000 جنيه.

وأضاف أن أسعار الفرد في الغرفة الثنائية في الفنادق تبدأ من 300 جنيه للشخص في اليوم شاملة الوجبات، وأعلى قيمة للفرد تصل إلى 750 شاملة الوجبات والضرائب.

وأكد أن هذه المبادرة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية التي تمثل شريان الحياة للمنشآت الفندقية خاصة مع إغلاق بعض الدول المصدرة للسياحة الطيران بها.