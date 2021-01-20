شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر ثقافة البرلمان: لا جدوى من وجود وزارة الدولة للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب تامر عبد القادر، أمين سير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الإعلام الرسمي المملوك للدولة ليس دوره المكسب والخسارة ولا يمكن أن يتم محاسبته على هذا الأمر، لأن دور الإعلام الرسمي هو التوعية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الدولة للإعلام لم يحل مشاكل ولم يقدم شيئا رغم أنه تم طرح المشاكل في الدورة البرلمانية الفائتة.

وأكد أمين سير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أنه لا جدوى من وجود وزارة الدولة للإعلام، موضحا أن كلام وأرقام وزير الدولة للإعلام التي تحدث بها في مجلس النواب لم يتحقق منها شئ على أرض الواقع .