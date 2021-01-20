شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: بيان وزير الدولة للإعلام أمام النواب «لم يقدم جديدا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لم يرسل بيانه عن جلسة اليوم في مجلس النواب اليوم للصحفيين والإعلام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الدولة للإعلام لم يوضح خطة وزارته وما عرضه لا يرقى عن كونه مجرد قرار توليه للوزارة.

ولفت محمود بدر إلى أنه لم يتم إنجاز أي شئ في ملف الإعلام من قبل أسامة هيكل، ولم تقم الوزارة ببند واحد من السلطات المخولة لها، ما أتاح الفرصة للإعلام المعادي أن ينشر الشائعات.

وأضاف أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام برر عدم قيام وزارته بتدريب المتحدثين الرسمين باسم باقي الوزارات بأنه لا توجد موارد مالية.

وأكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، أن هيكل تهرب من الإجابة عن الأسئلة التي وجهت له بالبرلمان ولم يجب عن معظم الاسئلة وبيانه في المجلس كان من أصعب بيانات الوزارات ولم يقدم جديدا.