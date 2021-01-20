شكرا لقرائتكم خبر عن السجيني: أداء البرلمان ليس مسرحيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حضور الوزراء البرلمان لتوضيح خطتهم والنقاش مع النواب هو أمر منطقي، مطالبًا الوزراء بعدم الغضب من مناقشات النواب لأنه أمر طبيعي في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس.

وأضاف «السجيني» في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب يمارس الدور الرقابي في مواجهة السلطة التنفيذية لصالح الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن وجود حزب أغلبية في المجلس الحالي يساهم في الانضباط داخل البرلمان.

وتابع «أداء مجلس النواب ولجانه البرلمانية ليس مسرحيا ونسعى لتقديم حلول منطقية لكافة الأزمات خاصة أن معظم توصيات مجلس النواب السابق للحكومة ظلت حبيسة الأدراج رغم أن هذه التوصيات ملزمة، والتاريخ لن يحاسب الوزراء على النية والجهد ولكن على النتائج».

وأشار رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء نموذج جيد للتعاون بين الحكومة والبرلمان، موضحًا أنه سيتم عقد جلسات لقياس الأثر التطبيقي لكافة القوانين لعلاج السلبيات والأخطاء.