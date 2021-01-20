شكرا لقرائتكم خبر عن "الاحترافية والقيادة والتخطيط" مهارات تركز عليها جامعة المستقبل فى دورة تدريبية لطلابها مع جمعية مهندسى البترول العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار دعم جامعة المستقبل لطلابها وتوفير كافة السبل لتنمية مهاراتهم وإعدادهم للمنافسة فى سوق العمل الاقليمى والعالمى، تنظم الجامعة بالتعاون مع جمعية مهندسى البترول العالمية دورة تدريبية غير تقنية عبر الانترنت، تركز على تنمية المهارات الاحترافية مع دكتورة إسراء عصمت مدير المحاسبة بشركة إنفنتى للاستشارات الهندسية، وتتكون الدورة من جلستين رئيسيتين، الأولى حول القيادة والتحكم تقام يوم الجمعة 22 يناير الجارى فى الساعة الخامسة مساء، والجلسة الأخرى ستكون عن التخطيط الاستراتيجى وتعقد يوم الاحد 24 يناير الجارى فى الساعة التاسعة مساء، تحت رعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

وقال الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء، أن الجامعة تحرص على تنمية مهارات طلابها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الجديدة اللازمة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة فى المجتمع، موضحا أن الجامعة تهدف لتخريج أجيال ذات مستوى عال من الكفاءة والخبرة اللازمة، لذلك تحرص باستمرار على عقد دورات تدريبية لتعزيز ثقافة وتبادل المعرفة.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن الدورات التدريبية من الركائز الأساسية لتنمية قدرات الطلبة، وتساهم فى تأهيل وإعداد طلاب أكفاء ومؤهلين لتبوء أعلى المراتب والمناصب، كما أنها تفتح أفاقا واسعة للشخص فى مجالات العمل المختلفة، مشيرا الى أن الدورات تأتى فى اطار دعم الجامعة لطلابها وتسليحهم بأفضل الوسائل المعرفية.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

والجدير بالذكر أن جمعية مهندسي البترول ( SPE ) هي منظمة عالمية مهنية لا تهدف إلى الربح تقدم خدمات لأعضائها من المدراء والمهندسين والباحثين وغيرهم من الفنيين المختصين في قطاع صناعة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. ولها مكاتب فى كلا من دالاس، هيوستن، كالاكاري، لندن ، دبي، موسكو وكوالالمبور.