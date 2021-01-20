شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لأعضاء قافلة دعوية متجهة للسودان: هدفنا نشر الوعى المستنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان الشقيقة من أئمة وواعظات الأوقاف، والتي تستمر لمدة 12 عشر يومًا، حيث أكد وزير الأوقاف على العلاقات التاريخية العميقة ووشائج المودة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في مصر والسودان، مضيفًا أن هذه القافلة، إنما هي نتاج التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف في البلدين ، وتأتي امتدادًا لزيارة الوفد السوداني الكبير برئاسة الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف إلى مصر مؤخرًا ، وعدد من الأئمة السودانيين المصاحبين للوزير والوفد المرافق له الذين شاركوا في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر على مدار أسبوعين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذه القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ مؤسساتها الوطنية.

جدير بالذكر أن القافلة تضم كلا من :

1الدكتور/ أشرف فهمي محمود موسى

مدير عام التدريب بالديوان

2الشيخ/ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي

مدير عام المراكز الثقافية

3الشيخ الدكتور/ عيد علي خليفة حسن

مدير الدعوة بأوقاف القاهرة

4الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمّار

المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية

5الدكتور/ على الله شحاته محمود الجمال

إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة

(رضى الله عنها)

6الشيخ / محمد رجب السيد عبد الدايم

إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

7الواعظة/ وفاء عبد السلام إبراهيم

واعظة متميزة بالقاهرة

8الواعظة / دينا محمد حسن جدامي

واعظة متميزة بالقاهرة

9الواعظة المهندسة/ عبير أنور محمد خيري

واعظة متميزة بالقاهرة

10الواعظة المهندسة/ مرفت عزت محمد عثمان

واعظة متميزة بالقاهرة

11الواعظة الطبيبة/ جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ

واعظة متميزة بالقاهرة