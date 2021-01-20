شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء يكشف أهداف إدارة الجودة ويؤكد انخفاض عدد شكاوى الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة خدمية وهدفها تقديم خدمة ذات جودة والوصول لرضاء المواطنين ومن هنا أتت فكرة إدارة "الجودة" والتى تؤكد على تنفيذ معايير الجودة لكل الخدمات التي تقدم للمواطن بالإضافة للبحث وراء أسباب شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لعدم تكرارها مع نشر ثقافة أن المواطن هو العميل والهدف الوصول لرضاه.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، عن عقد دورات تدريبية ووضع خطة زمنية للوصول إلى آليات لبحث الخدمات المطلوبة تجاه المواطنين، لافتا إلى أن هناك تطويرا في الخدمات الإلكترونية من الخط الساخن والمنصة الإلكترونية وتطبيق إلكترونى.

وأوضح أن أبرز الشكاوى الواردة للوزارة، هي الشكاوى التجارية الخاصة بالفواتير، ولكن عدد الشكاوى الخاصة بالدقة قلت، بعد خدمة التطبيق والتواصل الإلكترونى بتصوير قراءة العداد، وكذلك هناك شكاوى خاصة بالأعطال، مشيرا إلى توصيل بعض الخدمات لكبار السن، كما تم تطوير التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول لشحن الكروت الخاصة بالعدادات الذكية.

يذكر أنه فى سابقة هى الأولى فى تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنشأت الوزارة إدارة جديدة لتولى مسئولية مراقبة الجودة، وسرعة حل شكاوى المواطنين علاوة على العمل على إرضاء المشترك وإسعاده، بتكليف مباشر من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للشركة القابضة لكهرباء مصر، متمثلة فى الموارد البشرية و شئون شركات توزيع الكهرباء.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة وجه بضرورة إنشاء إدارة متخصصة لمراقبة الجودة وإسعاد المواطنين، كاشفا أن هذه الإدارة تم إنشائها بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى و بإشراف المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب و الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أن إدارة الجودة وإسعاد المواطنين هدفها مراقبة جودة الخدمة المقدمة للمواطن فى جميع أنحاء الجمهورية، والتأكد من سرعة حل شكاوى المواطنين، سواء الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء او الفنية أو الإدارية.