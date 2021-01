شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراجعة دروس فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانى الثانوى إلكترونيا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي طالبوهم فيها بمتابعة البث المباشر لمراجعة دروس اللغة الانجليزية .

وقال الوزير : تابعوا البث المباشر لمراجعة درس اللغة الإنجليزية ”Present and Past Necessity and Lack of Necessity" غدا الأربعاء 20 يناير الساعة٧:٠٠ مساءً يمكنكم كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث على منصة حصص مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لجميع طلاب المرحلة الثانوية يستطيعوا الآن اكتشاف المحتوى التفاعلي من موضوعات وصور وخطط الدروس من York Press على منصة إدارة التعلم LMS في الرياضيات أو العلوم أو المواد الأدبية، كما يستطيع الطلاب الوصول لتدريبات وتطبيقات وأسئلة على كل درس طبقاً لنظام التقييم الجديد.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للطلاب، قائلاً: اكتشف ما تحتاج من شرح سلس للدروس على منصة إدارة التعلم (LMS):

https://bit.ly/37SU31S

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إنه يمكن الآن دعم الطلاب وممارسة العديد من الأنشطة معهم من خلال سلسلة الفيديوهات التعليمية للصف الثالث الابتدائي التي تم إصدارها على منصة بنك المعرفة المصري.

https://en.discoveryeducation.ekb.eg/

ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور قائلا: تستطيع الآن الوصول لموسوعة الفراشة، الموسوعة المدرسية الأولى باللغة العربية على الإنترنت في مجالات: الجغرافيا والتاريخ والحضارة والأدب والعلوم، والتي تحتوي على مصطلحات علمية ومقالات ترتكز على الموضوع، ومرتبطة بالمناهج الدراسية، بالإضافة إلى المعاجم المصوّرة.

وأوضح الوزير: يمكن الوصول إلى كتب الفراشة والتعرف على برنامج القراءة المتدرّجة، وهو برنامج القراءة باللغة العربية والذي يقدّم مجموعة واسعة من الكتب المنظمة في أربعة مستويات من الصعوبة لاكتساب مهارات التفكير والقراءة وتطوير المهارات اللغوية، واكتشاف المزيد من York Press من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.