شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: 132 مليون شخص بالعالم يعانون من سوء التغذية فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، إن التغيرات الاجتماعية فى ظل فترة انتشار فيروس كورونا تصل لـ 4 ملايين شخص على مستوى العالم، ولم يمتلكون أى حقوق من الشئون الاجتماعية بسبب كورونا.

وأضافت غادة والى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC مع الإعلامى رامى رضوان، خلال تحدثها عن خطط الأمم المتحدة لمواجهة التداعيات الاجتماعية لكورونا، أن هناك أثرا اجتماعيا كبيرا لم تمتلك البنية التحتية ويوجد 132 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من سوء التغذية فى ظل كورونا، مشيرة إلى تزايد أعداد الجرائم عبر الإنترنت والترويج لأدوية مغشوشة فى ظل الجائحة.

وأكدت وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، رصدنا قيام معامل تقوم بتصنيع مخدرات مختلفة بشكل كيميائى على مستوى العالم فى ظل كورونا لذلك نعمل على مراحل إعادة البناء ما بعد وباء كورونا في عدد من الدول.

وأشارت، إلى أن أفريقيا أكبر قارة في العالم بها تدفقات غير مشروعة الأموال بقيمة 80 مليار دولار، مؤكدة، نحن نقوم على مكافحة الفساد بتعاون مع الحكومات ودور الكبير في البرلمان التي قام بتوفير القوانين لمكافحة الفساد.

وتابعت، وقعنا اتفاقية مع رئيس الفيفا لمكافحة الفساد في المجال الرياضي لحماية الأطفال في الرياضة من الفساد والعنف من ناحية التعصب الكروي.

ومن جانب أخر، أكدت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة بفيينا، أن مصر ستستضيف فى 2021 مؤتمر الدول متعددة الأطراف، وهذا أكبر مؤتمر دولى لمكافحة الفساد، وسيجتمع فيه كل دول العالم لمناقشة مكافحة الفساد، خاصة أن 2021 هو عام مكافحة الفساد للأمم المتحدة.