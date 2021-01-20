شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأردنية تشيد بتغطية ”الخليج 365” لزيارة الرئيس السيسي إلى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت السفارة الأردنية فى مصر، بتغطية موقع وصحيفة ”الخليج 365” لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ولقائه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وتلقت ”الخليج 365” رسالة شكر من المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة ومندوبية الأردن الدائمة لدى جامعة الدول العربية علاء الزيود، مثمنا دور ”الخليج 365” فى دعم العلاقات الراسخة بين مصر والأردن.

وكتب المسشار "الزيود" فى رسالته:

الأخوة في صحيفة الخليج 365 الغراء،

لكم خالص التقدير والامتنان المقرون بالإعجاب لجهدكم الصحفي المميز في تغطية أبعاد زيارة سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بضيافة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

جهد صحفي مقدّر ومتابع، ويعكس حرصاً عروبياً واضحاً على خدمة العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وفقكم الله لمزيد من التألق المهني.

أخوكم علاء الزيود

المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة ومندوبية الأردن الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وعاد اليوم، الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى الأردن، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.