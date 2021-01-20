شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا الخميس معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية الثاني على مستوى مصر، حيث يهدف إلى تأهيل الطالب من خلال إعداد محتوي علمي شامل لإعانة الطالب على استيعاب المادة العلمية بطريقة مبسطة، وتقديم کورسات متخصصة وورش عمل في مختلف المجالات الهندسية لصقل الطالب علميا وربطه بالجانب العملي، بالإضافة إلى إقامة مسابقات لخلق روح التنافس بين الطلبة والعمل على ربط الطالب بسوق العمل من خلال التدريبات المختلفة في الشركات الهندسية.

كما يهدف المعرض العمل على تغيير الصورة النمطية عن الجامعة من حيث كونها جامعة دینیة لا تهتم بالجانب العملي، وإظهار الكوادر الطلابية من الجامعة في معرض هندسي سنوي يحضره جميع الجامعات ووسائل الاعلام والشخصيات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تحديث الأجهزة والمعامل تساعد الطالب علي اقامة مشاريع مميزة تليق باسم الجامعة، وتنمية شخصية الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة مثل العمل الجماعي والقيادة وغيرها ليصبح مصدر لتنمية المجتمع، وغرس فكر العمل التطوعي وروح المسؤلية في الطالب نحو مجتمعه وأمته، و تقديم إبتكارات هندسية لحل المشاكل المجتمعية المختلفة، وخلق مهندس رائد في مجاله ليكون نواة لأمة علمية متقدمة.

وسيقام خلال المعرض أكثر من 16 ورشة تعليمية لسد الفجوة بين المجال النظري والمجال العملي، وتهيئة الطلاب لإقامة مشاريع علمية تطبيقاً لما تم دراسته، واستعداداً للمشاركة به في الحدث الرئيسي وهو المعرض،و ويشارك فيه طلاب من كافة الجامعات بمشاريع مميزة تخرج للنور من خلال المعرض كل عام، وتبدأ الفعاليات الخميس الموافق 21 يناير مع نخبة نجومٍ سطع نورهم في العالم الهندسي.