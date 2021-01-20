شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة محدودة رقم 5 لسنة 2020 /2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى 300 طن زيت صويا ، 2000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 18 فبراير إلى 5 مارس 2021 جلسة فض المظاريف يوم 23 يناير 2021 الساعة 12 ظهرا.

كانت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن طرح منتجات جيدة من الرنجة ذات جودة عالية بسعر 35 جنيها للكيلو بدلا من 40 جنيها في الأسواق الأخرى بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة .

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أولا بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبأسعار أقل من مثيلاتها من الأسواق الأخرى، كما تقوم الوزارة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية وصرف مقررات التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير الجارى.