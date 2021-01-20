شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدافع عن حرية التعبير: لا يمكن السماح بالرقابة السياسية فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن حرية التعبير والنقاش المفتوح، وقال فى خطابه الأخير من البيت الأبيض، إنه إذا نسى الأمريكيون من هم، وكيف وصلوا إلى ما هم فيه الآن، فحينها يمكن السماح للرقابة السياسية بالحدوث في أمريكا.

وقال، إن إغلاق النقاش الحر والمفتوح ينتهك قيمنا الأساسية وتقاليدنا الأكثر ديمومة.

وقال هذه جمهورية من المواطنين الفخورين الذين يجمعهم قناعتنا المشتركة بأن أمريكا هي أعظم دولة في التاريخ. نحن، ويجب أن نكون دائمًا أرض أمل ونور ومجد لكل العالم. هذا هو الميراث الثمين الذي يجب أن نحافظ عليه في كل منعطف.

وأضاف "على مدى السنوات الأربع الماضية، عملت على القيام بذلك بالضبط. من قاعة كبيرة لقادة المسلمين في الرياض إلى ساحة كبيرة للشعب البولندي في وارسو؛ من أرضية الجمعية الكورية إلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ومن المدينة المحرمة في بكين إلى ظل جبل رشمور، قاتلت من أجلكم، قاتلت من أجل عائلتكم، قاتلت من أجل بلدنا. قبل كل شيء، حاربت من أجل أمريكا وكل ما تمثله – وهو كل ما هو آمن وقوي وفخور وحر.