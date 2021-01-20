شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "الكهرباء" تنشئ لأول مرة إدارة "الجودة وإسعاد المواطن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
التموين: لم يحذف أى مواطن مستحق من الدعم وأصدرنا 568 ألف بطاقة للأسر الأكثر احتياجا
الصحة: إجراء 1655 تحليل pcr للفرق والمشاركين ببطولة كأس العالم لكرة اليد
الصحة تعلن توفير خدمة التقييم النفسى لمرضى كورونا بمستشفيات العزل والحميات
الصحة توجة 8 نصائح للعاملين بالحكومة لمواجهة عدوى كورونا
وزير التعليم العالى: تجارب لقاح كورونا المصرى على الحيوانات مبشرة جدا
الصحة : 78.5% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ
الرى تستعين بسمكة "المبروكة" للتخلص من حشائش الترع.. اعرف التفاصيل
الإدارات التعليمية تعلن ضوابط صرف زيادة بدل المعلم بنسبة 50%
"الكهرباء" تنشئ لأول مرة إدارة "الجودة وإسعاد المواطن" لتحسين الخدمة