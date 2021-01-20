شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "الكهرباء" تنشئ لأول مرة إدارة "الجودة وإسعاد المواطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

التموين: لم يحذف أى مواطن مستحق من الدعم وأصدرنا 568 ألف بطاقة للأسر الأكثر احتياجا

الصحة: إجراء 1655 تحليل pcr للفرق والمشاركين ببطولة كأس العالم لكرة اليد



الصحة توجة 8 نصائح للعاملين بالحكومة لمواجهة عدوى كورونا الصحة تعلن توفير خدمة التقييم النفسى لمرضى كورونا بمستشفيات العزل والحميات

وزير التعليم العالى: تجارب لقاح كورونا المصرى على الحيوانات مبشرة جدا

الصحة : 78.5% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ

الرى تستعين بسمكة "المبروكة" للتخلص من حشائش الترع.. اعرف التفاصيل