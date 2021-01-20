شقق العجوزة والجمع بين منصبين.. تفاصيل هجوم حزب الأغلبية بالبرلمان على وزير الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، هجوما حادا على أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، من نواب حزب الأغلبية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويرصد الخليج 365، أبرز ما شهدته جلسة البرلمان التي حضرها وزير الدولة للإعلام، على النحو التالي:

نواب بالتنسيقية يهاجمون وزير الإعلام: ما يقوله "تسويف" ولا يملك الحلول

اتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - والهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة".

زعيم الأغلبية يهاجم وزير الإعلام: يجمع بين منصبه وإدارة مدينة الإنتاج بما يخالف الدستور والقانون



‫شن زعيم الأغلبية النيابية، النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هجوما حادا على وزير الإعلام أسامة هيكل. وقال: تولى وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع المخالف للدستور والقانون؟! وأضاف رشاد، نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر.

بعد الهجوم عليه.. أسامة هيكل للنواب: كان نفسي اسمعكم وهذه مبرراتي

في تعقيبه على هجوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: توليت مدينة الإنتاج الإعلامي في 2014 عقب احتلالها من جانب مجموعة حازم صلاح أبو إسماعيل، وهي شركة مساهمة مصرية، السهم كان قيمته 2 جنيه و80 قرش.

بعد هجوم النواب.. وزير الإعلام يستعرض مبررات الجمع بين منصبين



رد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على اتهامات أعضاء مجلس النواب، قائلا: "بشكركم على الاهتمام بالإعلام، وكان نفسي اسمع ما سمعته".

هيكل: الهيئة الوطنية للصحافة مديونة بـ22 مليار جنيه

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عودة الوزارة جاءت بناء على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حالة الفراغ، مشيرا إلى أنه أنه فور تكليفه عمل على محورين الأول: إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق

وزير الإعلام: لم أوجه إهانات للصحفيين وأعتذر عن الفهم الخاطئ

نفى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إهانته للصحفيين فى أى وقت، قائلا،:" لم يحدث فى يوم من الأيام أن وجهت أى إهانة للصحفيين، ومن هنا أعتذر حال فهم ذلك من جانب البعض"

بعد إثارة الأمر بالبرلمان.. وزير الإعلام يكشف حقيقة شقق العجوزة

علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على موضوع "شقق العجوزة"، الذي أثاره النائب نادر مصطفى، موضحًا أنه مركز الإعلام الأجنبي التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي وفق نص القانون، رقم 180 لسنة 201

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزارة الإعلام للجنة المختصة

حال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إلى لجنة الثقافة والإعلام لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع