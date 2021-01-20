طرد نائب وهجوم حاد على وزير الإعلام.. تفاصيل جلسة الثلاثاء بمجلس النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استكمل مجلس النواب جلساته، الثلاثاء، بحضور وزيري التعليم العالي والدولة للإعلام، للحديث عن إنجازات الوزارتين، الفترة الماضية.

وشهدت الجلسة هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أبرزها مطالبة أشرف رشاد زعيم الأغلبية، برد ما تقضاه الوزير على إثر جمعه بين منصبين بالمخالفة بالقانون.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل ما حدث في جلسة اليوم، والتي جاءت كما يلي:

وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة كل ما يجري في مجال تطوير منظومة التعليم

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة كل ما يجري في مجال تطوير منظومة التعليم العالي، والبحث العلمي ويقدم لها كافة الدعم والتوجية لدى كافة الجهات المعنية بالدولة ويوصي بسرعة ودقة التنفيذ للنهوض بالعملية البحثية والتعليمية بحيث تواكب المتغيرات العالمية والمستجدات المتلاحقة في حقل التعليم والتكنولوجيا بما يكفل تحويل مؤسساتنا الأكاديمية إلى قاطرات في التنمية تساهم مساهمة فعالة في تحقيق نهضة الوطن وإيجاد مجتمع المعرفة حقيقي يقوم على الإنتاج واستخدام المعرفة والعلم.

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى رصد قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، موضحا أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة يقوم على تطبيق التنسيق الإلكتروني لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

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وزير التعليم العالي: جامعات خاصة رفضت طلابا متفوقين لصالح آخرين بمجموع أقل

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن رصد الوزارة انتهاكات في تنسيق الجامعات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ما استدعى تغيير نظام التنسيق.

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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عودة الوزارة جاءت بناء على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حالة الفراغ، مشيرا إلى أنه أنه فور تكليفه عمل على محورين الأول: إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

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هيكل: ديون الهيئة الوطنية للصحافة 22 مليارا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عودة الوزارة جاءت بناء على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حالة الفراغ، مشيرا إلى أنه أنه فور تكليفه عمل على محورين الأول: إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق. للمزيد

اتهم مستقبل وطن بإفساد الحياة السياسية.. جبالي يأمر بخروج عبدالعليم داوود من القاعة

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود من القاعة؛ بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة البرلمانية، بقوله: "اللي على راسه بطحة يرد عليا". للمزيد

نواب التنسيقية يهاجمون وزير الإعلام

شن أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، متهمين إياه بعدم تقديم أي جديد منذ توليه مهام منصبه.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة برنامج وزارة الدولة للإعلام، بحضور أسامة هيكل.

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بعد الهجوم عليه.. هيكل للنواب كان نفسي اسمعكم

رد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على اتهامات أعضاء مجلس النواب، قائلا: "بشكركم على الاهتمام بالإعلام، وكان نفسي أسمع ما سمعته". للمزيد

وزير الإعلام يكشف حقيقية شقق العجوزة

علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على موضوع "شقق العجوزة"، الذي أثاره النائب نادر مصطفى، موضحًا أنه مركز الإعلام الأجنبي التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي وفق نص القانون، رقم 180 لسنة 2018. للمزيد

هيكل: لم أوجه إهانات للصحفيين

نفى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إهانته للصحفيين فى أى وقت، قائلا،:" لم يحدث فى يوم من الأيام أن وجهت أى إهانة للصحفيين، ومن هنا أعتذر حال فهم ذلك من جانب البعض"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أداء وزارة الدولة للإعلام.

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جبالي يحيل بيان وزير الإعلام للجنة المختصة

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إلى لجنة الثقافة والإعلام لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة غدا الأربعاء. للمزيد

زعيم الأغلبية يطالب وزير الإعلام برد المبالغ التي تقاضاها نظير الجمع بين منصبين

رفض أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية، رد وزير الدولة للإعلام حول سلامة موقفه القانوني حول استمراره عضوًا بمجلس إدارة منتدبًا للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في الوقت الذي يشغل فيه منصب وزير الإعلام. للمزيد

المكافأة 20 جنيهًا في الشهر.. وكيل النواب يطالب بزيادة حوافز الطلبة المتفوقين

قال النائب محمد أبوالعينين وكيل البرلمان، "نحن شهداء على التطور في منظومة البحث العلمي".

وأضاف وكيل البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصصة للاستماع للموقف التنفيذي لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، الثلاثاء،: "التعليم و البحث العلمى قضية أمن قومي ونحن في مرتبة تحتاج مجهود كبير لنصل ما هو أعلى، حيث نتحدث عن مركز من 92 من 129 ولابد من خلق مراكز بحثية يكون لها دور كبير وحتى تتقدم مكانة مصر في البحث العلمي".

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بعد طرد عضو الوفد من الجلسة برلمانية المعارضة ليست تراشقا بالألفاظ

قالت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إن المعارضة ليست تراشقا بالألفاظ واتهامات متبادلة، وإنما بالتكاتف بين المؤيدين والمعارضين لبناء دولة ديمقراطية حديثة، مستشهدة بتاريخ حزب الوفد الذي حاز الأغلبية البرلمانية وشكل الحكومة قبل ذلك، متابعة:" لا غضاضة من تعاون كل القوى بهدف بناء الدولة المصرية". للمزيد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة، وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية.وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعًا: "ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ"، قائلا: "لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية". للمزيد