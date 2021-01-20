"عايزه يطلع راجل".. كواليس مقتل طفل على يد أبيه في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وصلة ضرب تلو أخرى لطفل لم يتعد الـ3 سنوات من عمره لم تكن كافية ليكف الاب عن أفعاله غير المبررة. واصل مسلسل العنف الذي أنهك جسد الصغير​ حتى كتب الفصل الأخير من حياته.

بداية المأساة تعود إلى تلقى مسؤول شرطة النجدة إشارة من أحد المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة ووجود أثار ضرب.

وجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بفحص الواقعة وسماع اقوال أسرة الطفل المتوفى بمنطقة أبو الوفا.

التقرير الطبي أفاد بأن نزيف داخلي أنهى حياة الطفل في غضون فترة وجيزة حتى أن محاولات إسعافه كللت بالفشل

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن والد الطفل "عامل" وراء ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطه

تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث توصلت إلى أن الأب اعتاد ضرب نجله وسط اعتراضات من زوجته التي اضطرت لترك المنزل رفقة فلذة كبدها أكثر من مرة نظرا لرفضها لقسوة تعامل زوجها مع نجله.

منذ فترة قريبة اعتدى الأب على طفله بالضرب فأصيب بكسر مكث على إثرها في الجبس نحو أسبوعين. لم يكد يستعيد الطفل عافيته حتى كرر الاب فعلته لكنها كانت الأخيرة والقاتلة.

يوم الواقعة اعتدى الأب على نجله بالضرب فارتطمت رأسه بأسطوانة غاز أصيب على أثرها بنزيف داخلي أودى بحياته.

بسؤال الأب عن سبب تكرار ضربه لنجله برر فعلته "عايزه يطلع راجل.. مكنتش أقصد أموته".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.