شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش مع رئيس هيئة الطرق سبل تسريع وتيرة إنجاز المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أحمد الناقة، رئيس فرع الهيئة ببني سويف، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي تنفذها الهيئة بدائرة المحافظة،ضمن خطة الدولة لدعم شبكة الطرق الرئيسية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، استعرض المحافظ مع رئيس الهيئة العامة للطرق خطة المحافظة لإنهاء مشروعات رصف الطرق وصيانتها، التي يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال وفق توقيتاتها المحددة، والتأكيد على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق وتطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة.

من ناحيته أشار رئيس الهيئة إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف باعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في البلاد، مشيدا بالتعاون البناء بين المحافظة بقيادة الدكتور محمد هاني غنيم والهيئة العامة للطرق في مجال تذليل أية معوقات تواجه سير العمل في المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة،والمتابعة المستمرة سواء للمشروعات الجاري تنفيذها أو الأعمال الخاصة بصيانة الكباري والطرق لمراعاة جودة الأعمال ،والتي تستهدف فتح آفاق تنموية جديدة لجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.