شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة عن كورونا يعلنها أطباء معالجون في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أطباء يقومون بعلاج مصابي فيروس كورونا أخبارًا سارة بخصوص فيروس كورونا المستجد وبدء انحسار الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب مشاهداتهم اليومية خلال عملهم ومتابعة أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وقال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية فى محافظة البحيرة، عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بالمحافظة، لـ«المصري اليوم» إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى المحافظة انخفضت خلال الأسبوع الجاري بشكل ملحوظ، وأرجع ذلك إلى التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية على المواطنين وفرض غرامات على عدم إرتداء الكمامات.

وكتب الدكتور محمد سعيد الغرباوي، أخصائي الصدر بمستشفى الصدر بدمنهور في «بوست» على صفحته على موقع «فيس بوك» أنه يوجد انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات، مشيرًا إلى أنه غير متأكد من السبب، مرجحًا أنه ربما يعود إلى تفعيل ارتداء الكمامات بشكل شبه إجباري، مضيفًا لعلها إرادة الله أن يخفف عنا ما نحن فيه، ونسأل الله أن يخفف عنا الوباء والبلاء.

أخبار سارة بخصوص فيروس كورونا يعلنها أطباء معالجون في البحيرة

وأكد الدكتور أيمن الطيار استشاري ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى دمنهور التعليميي أن أعداد المصابين تقل فعلاً إلا أن الحالات الحرجة في ازدياد نتيجة تأخير التشخيص والتأخير في تناول العلاج وخصوصًا الايفرمكتين (ايفرزين أو إيفمكتين)، مؤكدًا أن البدء في تناول العقار مبكرًا يفرق كثيرًا خصوصًا مع كبار السن أو أصحاب الوزن الثقيل.

أخبار سارة بخصوص فيروس كورونا يعلنها أطباء معالجون في البحيرة

وكانت دراسة حديثة نشرت الشهر الماضي عن عقار إيفرمكتين المخصص لعلاج الطفيليات، يستطيع قتل فيروس كورونا في مزارع الخلايا بالمختبر خلال 48 ساعة، وأكد علماء من جامعة موناش في أستراليا، أن عقار الايفرمكتين الدواء المعتمد كمضاد للطفيليات له فعالية ضد مجموعة من الفيروسات، مثل فيروس الإيدز والأنفلونزا وحمى الضنك وزيكا.

وزيرة الصحة خلال استعراض مبادرة الرئيس - صورة أرشيفية

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، وفاة 55 حالة جديدة.