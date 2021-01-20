شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 27 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع صباح منصور وعبدالرحيم طايع، نائبًا رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات.

وخلال الحملة تم ضبط 27 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا).

وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادر 10 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وشدّد رئيس المركز على اجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.