شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 27 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع صباح منصور وعبدالرحيم طايع، نائبًا رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات.
وخلال الحملة تم ضبط 27 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا).
وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادر 10 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشدّد رئيس المركز على اجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.
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