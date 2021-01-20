شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه ومعالجة هبوط أرضي وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت إدارة الطرق بحي وسط إصلاح كسر ماسورة مياه، أحدثت هبوطًا أرضيًا بشارع مرسى بدر.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والردم ووضع طبقة سن لمعالجة الهبوط الأرضي، تمهيدًا لإعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل. وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وفي سياق متصل شن حي وسط اليوم الثلاثاء، حملتين لإزالة الإشغالات والحواجز من بالشوارع وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والحواجز؛ بنطاق الأحياء حيث توجهت الحملة الأولي إلى شوارع: محرم بك، زين العابدين، وخلف أحمد قمحه.

وتوجهت الحملة الثانية إلى شارعي المحكمة والحديني.

وأسفرت الحملتين عن رفع وإزالة ألقاب، التعديات، والمفروشات، والتحفظ عليها؛ وضبط عدد من حالات الإشغالات المتنوعة. فضلا عن رفع وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور.