شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعلن توفير فريق طبى متخصص لأعضائها المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة وفرت فريق طبى متخصص وكل الإمكانيات والخطوات العلاجية للإعلاميين المصابين بفيروس كورونا، بداية من الفحص والتحليل وعمل المسحة، موضحًا أنه تم تجديد التعاقد مع كبرى الشركات والمعامل لعمل المسحات والتحليل منزلياً للأعضاء، وفى حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا، يتم تحديد خطوات العلاج وتوفير البرتوكول العلاجى الذى حددته وزارة الصحة كلا حسب حالتة الصحية ونوع إصابتة وتوفر النقابة البروتوكول العلاجى مجاناً .

وأضاف طارق سعدة فى بيان له، أنه فى حالة إذا ما كان العضو المصاب يحتاج إلى جلسات أكسجين، فإن النقابة توصل أسطوانات الأكسجين مجاناً ممتلئة إلى منزل العضو بمجرد التقرير العلاجى وبطاقة العضوية على تطبيق الواتس اب وبالتوازى تستمر المتابعة من الطبيب المعالج للحالة الصحية للعضو المصاب .

وتابع: "أما النواحى الاحترازية فإن النقابة توفر الكمامات والماسكات للأعضاء مجاناً، وتستمر فى القيام بدورها لمواجهة هذا الفيروس اللعين وفى تقديم كل الخدمات والتسهيلات على السادة الزملاء اعضاء النقابة"، مشيرا إلى أن النقابة خصصت أرقام للتواصل هى: 01552890420 0227934758.