شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات ومتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بفض الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات، بأحياء شمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعجوزة، وذلك في إطار الحملات المتتابعة التي تشنها محافظة الجيزة لضبط الشارع تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار مرض كورونا ومنع التعدى لتسهيل حركة السيارات والمارة والحفاظ على الطرق والمحاور من الأثار السلبية الناتجة عن إشغالات الباعة الجائلين والمحال.

شملت الحملة:-

‏تم فض سوق التلات ببولاق الدكرور وتم إزالة كافة الأسواق العشوائية وإعادة الإنضباط للشارع

‏وتم شن حملة موسعه علي الأسواق بمنطقة المنيب تم خلالها أيضا مصادرة كافة الإشغالات الناتجة عن الأسواق العشوائية

‏كما تمت إزالة كافة التعديات الواقعة على شارع الصفطاوي الذي يعد أحد المحاور الأساسية التي تربط بين ترعة الزمر والطريق الدائري وتمت كذلك إزالة الجزيرة الوسطي المليئة بالباعة الجائلين

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة للمتابعة الدورية للشارع والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا، مشدداً على ضرورة الفض الفورى للأسواق العشوائية كونها أحد البؤر الخطرة لإنتشار المرض والقضاء على الإشغالات

تمت الحملة بمتابعة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء جنوب الجيزة وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور.