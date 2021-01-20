شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: 7 ملايين جنيه قيمة مساهمتنا بـ"تحيا مصر" لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة دعمت صندوق "تحيا مصر" بنحو 7 ملايين جنيه، لمواجهة جائحة كورونا فى الدولة المصرية.

وأضاف سمير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية دعمت صندوق "تحيا مصر" عبر ثلاث مراحل، متمثلة فى "3 ملايين جنيه فى البداية لدعم الأطقم الطبية نتيجة انتشار الفيروس والملحمة الوطنية التى سطرتها هذه الأطقم فى الفترة الماضية، ثم المساهمة الثانية بقيمة مليون وأكثر من 100 ألف جنيه، جرى تخصيصها لدعم العمالة غير المنتظمة التى تأثرت نتيجة جائحة كورونا".

وتابع المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية: "أما المرحلة الثالثة من التبرع كانت بقيمة 3 ملايين جنيه لدعم توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين"، مؤكدا أن المساهمة لصندوق "تحيا مصر" أمر غاية فى الأهمية لمساندة الدولة فى مواجهة كورونا.