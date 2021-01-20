شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يخصص مليون جنيه لاستخراج 20 ألف بطاقة رقم قومى جديدة للمرأة المعيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الموافقة على صرف مبلغ مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، لاستخراج عشرين ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى فى ضوء رسالة الأوقاف فى خدمة المجتمع واهتمامها بالمرة المعيلة والأولى بالرعاية وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومى للمرأة.

ويذكر أن إجمالى البطاقات التى تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومى للمرأة بلغ (120) ألف بطاقة، ليكون إجمالى ما تم استخراجه والموافقة عليه (140) ألف بطاقة.