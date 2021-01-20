شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية بهيئة قضايا الدولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هيئة قضايا الدولة ورشة عمل بنادى الهيئة لعدد من المستشارين والعاملين بها حول التطوير المؤسسى والتحول الرقمى في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وذلك تحت رعاية المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،.

وتأتي ورشة العمل في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشارى قضايا الدولة والعاملين بها، تنفيذاً لبرتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات.

وتستهدف ورشة العمل نشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات، وتعكس الورشة رؤية الدولة المصرية في تحقيق التحول الرقمي، والمتمثلة في بناء مصر الرقمية التى لا تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كل الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي.

وخلال الورشة، ألقت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات محاضرة حول التطوير الموسسى والتحول الرقمى، مؤكدة أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها، واستعرضت لبيب أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلاً مبادرات ومشروعات التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.

وتأتي الورشة في إطار تهيئة قضايا الدولة لأعمال التحول الرقمي من خلال تعزيز الثقافة الرقمية للقيادات والعاملين. وقد شهدت الورشة تفاعلاً من الحضور، وشارك في اللقاء المستشار شحته غانم المشرف العام على الشئون المالية والإدارية بهيئة قضايا الدولة، والمستشار يسرى مدنى وكيل الهيئة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية والتدريب، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.