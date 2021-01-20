شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 50 خطيبا بالمكأفاة ببند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاءعدد (50) خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين، وهم:

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية التالية وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من بين الذين تتوافر فيهم الشروط والخبرة والكفاءة العلمية والعملية.

أولا: وظيفة (رئيس إدارة مركزية) المستوى الوظيفي (العالية) : ــ

1 الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

(2) وظيفة مدير مديرية ( أ ) (المستوى الوظيفي العالية): ــ

( 1 ) كفر الشيخ.

( 2 ) قــنا.

( 3 ) أسيوط.

( 4 ) الفيوم.

شروط شغل الوظيفة (طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي) - (المستوى الوظيفي العالية): ــ

( 1 ) مؤهل عال مناسب

( 2 ) الخبرة المناسبة

( 3 ) قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة (مدير عام) لا تقل عن سنة واحدة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة ومن الخارج مدة كلية لا تقل عن ثمانية عشر عاما .

( 4 ) قدرة فائقة في التوجيه والقيادة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها .

( 5 ) اجتياز التدريب اللازم للإعداد لشغل الوظيفة بنجاح .

( 6 ) يمكن الرجوع إلي بطاقة الوصف الوظيفي بالوزارة للاطلاع على ما لم يرد بالبنود بعاليه.

ثانيا: وظيفة مدير مديرية (ب) (المستوى الوظيفي مدير عام): ــ

(1) الوادي الجديـد

ثالثا: ــ وظيفة وكيل مديرية لشنون الدعوة والبر (المستوى الوظيفي مدير عام) : ــ

( 1 ) الغربية

( 2 ) المنوفية

( 3 ) بنى سويف

( 4 ) القليوبية

( 5 ) الدقهلية

( 6 ) قـــــنا

( 7 ) الأقصـــر

( 8 ) أســـــوان

رابعا: وظيفة مدير عام إدارة عامة بالديوان العام (المستوى الوظيفي مدير عام) : ــ

( 1 ) الشئون المالية

( 2 ) الأوقاف و المحاسبة

( 3 ) الأمـــــــن

خامسا: وظيفة مدير عام إدارة عامة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (المستوى الوظيفي مدير عام) :-

( 1 ) الشئون المالية

شروط شغل الوظيفة (طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي) - (المستوى الوظيفي مدير عام)

( 1 ) مؤهل عال مناسب

( 2 ) الخبرة المناسبة

( 3 ) قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة (الأولى أ) لا تقل عن سنة واحدة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة ومن الخارج مدة كلية لا تقل عن سبعة عشر عاما .

( 4 ) قدرة فائقة في التوجيه والقيادة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

( 5 ) اجتياز التدريب اللازم للإعداد لشغل الوظيفة بنجاح .

( 6 ) يمكن الرجوع إلى بطاقة الوصف الوظيفي بالوزارة للاطلاع على ما لم يرد بالبنود بعاليه .

فعلى راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب لشغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من مكتب الوكيل الدائم بالديوان العام : ــ

بيان حالة وظيفية موضحا به: ــ

١. التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية من تقارير أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة .

٢. الخبرة الزمنية النوعية .

٣. الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم .

٤. الدورات التدريبية (مدتها ــ نوعها ــ مكانها) .

٥ . العلاوات التشجيعية التي حصل عليها .

٦. خطابات الشكر والتقدير .

٧. الجزاءات (إن وجدت).

٨ . أي بيانات أخرى يريد المتقدم إضافتها.

بيان عن أبرز الانجازات للمتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على الابتكار وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلـوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات، وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة .

اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية .

عدد (6) صور شخصية حديثة مقاس (4 × 6) .

صورة بطاقة الرقم القومي .

بالنسبة للمتقدمين من الخارج (أصل المؤهل العلمي. شهادة خبرة. أصل شهادة الميلاد - شهادة الخدمة العسكرية).

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمتقدمين من الوزارة والمديريات الإقليمية عليهم التقدم ببيان حالة وظيفية مستخرج من الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالديوان العام، علــــى ان تكون جميع المستندات المقدمة من(أصل وست نسخ) ويحتوى الملف الأصلي على أصـــــل المستندات وكل نسخة منها بغلاف ، وللمتقـــدم الحق في التقدم على (وظيفة واحدة) وفى حالة التعيين عليها يلتزم المتقدم (في حال التجديد له) بعدم طلب أي نقل من المديرية التي عين بها قبل مرور (ثلاث سنوات) كاملة على تسلمه العمل بموجب هذا الإعلان.

وأوضحت الوزارة أنه يجب تقديم الطلبات باليد باسم الدكتور وزير الأوقاف في موعد أقصاه شهر من تاريخه ، وتسلم الطلبات للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات ، بمكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف ش صبري أبو علم - باب اللوق.