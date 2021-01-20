شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يروج لإنجازاته فى خطاب الوداع: حققت أفضل اقتصاد فى تاريخ العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، فى خطابه الأخير والذى بثه البيت الأبيض ووصفه بأنه "خطاب وداع"، إنه لم يبحث عن الطريق السهل أو الطريق الذى سيواجه فيه أقل قدر من الانتقادات.

وأضاف: "خضت المعارك الصعبة، أصعب المعارك، الخيارات الأكثر صعوبة - لأن هذا ما اخترته لي للقيام به."

وتحدث ترامب عن إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية، وقال إنه حقق أفضل اقتصاد فى تاريخ العالم وكان الأمر بمثابة "معجزة" قبل أن يضرب "فيروس الصين".

وأكد أنه يصلي من أجل جو بايدن، على الرغم من أن ترامب ادعى مرارًا (بدون دليل) أن بايدن فاز في الانتخابات بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق.

وقال ترامب في مقطع الفيديو: "رفاقي الأمريكيين، منذ أربع سنوات، أطلقنا جهدًا وطنيًا كبيرًا لإعادة بناء بلدنا، وتجديد روحها، وإعادة ولاء هذه الحكومة لمواطنيها".

"باختصار، شرعنا في مهمة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى لجميع الأمريكيين." وقمنا بذلك وأكثر.

وقال ترامب: "هذا الأسبوع، يتم تنصيب إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة".