شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: هطول الأمطار مستمر حتى ظهر الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا دخلنا في مرحلة الشتاء وهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحا أن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة وصلت 9 درجات مئوية، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذى زاد من إحساسنا بانخفاض الحرارة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أنه بداية من يوم الخميس تستقر الأجواء وتعود لطبيعتها، لافتا إلى أن هطول الأمطار مستمر حتى ظهر الغد.

وذكر أن الأمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية ولكن ليست بالكثافة السابقة ولذلك وفقا للنشرات اليومية لم يتم إصدار أي تحذير.