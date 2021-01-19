شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم السعيد الحنطور «بتعليم دسوق» لبلوغه السن القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت إدارة دسوق التعليميه احتفاليه لتكريم السعيد مصطفي الحنطور، مديرعام مكتب مدير إدارة دسوق التعليمية، لبلوغه السن القانونية، بحضور رئيس اللجنة النقابية لغرب كفر الشيخ والدكتور السعيد الطنطاوي، مدير عام ادارة دسوق التعليميه والدكتورة هناء نويجى، وكيل الإدارة وأعضاء نقابة المعلمين والعشرات من العاملين بالاداره التعليميه المحبين المختفي به وبعض أقاربه.

وقام مدير الاداره بمنحه درع الاداره وشهادة تقدير،واثني الحضور عليه وحب الجميع له وتمنوا له التوفيق في حياته القادمه كما حرصوا على التقاط بعض الصور التذكاريه معه.